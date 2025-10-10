3.69 BYN
13 октября в Беларуси стартует Неделя родительской любви: в праздничной программе сотни мероприятий
Настоящий праздник семьи. Неделя родительской любви пройдет в Беларуси с 13 по 26 октября. Программа включает в себя концерты, форумы, марафоны в соцсетях и дни открытых дверей в музеях.
13 октября во всех регионах нашей страны стартует Неделя родительской любви. Такое событие приурочено ко Дню матери 14 октября и Дню отца 21 октября.
В программе сотни мероприятий - от республиканских форумов до коллабораций с блогерами. В марафоне семейных роликов под названием "Все начинается с семьи" может принять участие каждый белорус. Необходимо разместить свои ролики на интернет-платформе с хэштегом "Все начинается с семьи".
Елена Комлик, консультант Управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси: "Во всех облисполкомах и Мингорисполкоме состоится торжественная церемония награждения матерей, родивших 5 и более детей, ордена Матери. Всего в 2025 году 458 матерей удостоены этой государственной награды. Также у нас во всех роддомах в течение этой недели будет проходить акция "Поздравим маму с малышом". На базе ЗАГСов будут поздравлять родителей с рождением ребенка, новобрачных - с регистрацией брака, также будут чествовать золотых юбиляров".
Евгений Барановский, помощник министра - пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "Министерство по чрезвычайным ситуациям всегда уделяет огромное внимание и поддержку традиционным семейным ценностям. Особая роль в этом отводится многодетным семьям, К слову, 990 работников Министерство почвы и чайных ситуаций, является многодетными родителями. Уже традиционно четвертый год подряд замечательный, добрый конкурс "Семейное призвание" - это для наших работников, для семей, где мама и папа являются работниками системы МЧС. Они из разных уголков нашей замечательной страны вместе со своими детками приезжают сюда, в Минск".
Всю неделю будут работать и другие проекты: онлайн-школа для родителей, единый день консультирования по социальным вопросам и бесплатные правовые консультации по семейному законодательству от юристов.
Кроме того, большое внимание семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот. Дальнейшая задача - приложить максимум усилий, чтобы слово "мама" согревало каждого ребенка, который остался без родительской опеки.