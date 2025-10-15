15 октября в мире отмечается День борьбы с раком молочной железы

Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с раком молочной железы. Этот вид патологии по-прежнему занимает лидирующие позиции по заболеваемости и смертности у женщин во всех странах. В Беларуси за прошедший год рак груди диагностировали у более чем пяти тысяч женщин.

Масштабные цифры медики связывают с совершенствованием диагностики и выявлением патологии на ранних стадиях, что в последующем дает большие гарантии на излечение.

РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова в Минске

РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова сегодня совершенствует техническую базу и проводит научные исследования, которые позволяют эффективнее противостоять раку.

Так, лабораторией молекулярно-генетической диагностики приобретен секвентер нового поколения, который позволяет еще на уровне профилактики решать проблему онко груди. Среди прорывов можно назвать использование радиоизотопной методики и освоение флуоресцентного метода лечения.

Антон Хоров, завлабораторией РНПЦ онкологии и медицинской радиологии ИМ. Н. Н. Александрова

Антон Хоров, завлабораторией РНПЦ онкологии и медицинской радиологии ИМ. Н. Н. Александрова: "Мы очень активно развиваемся в отношении биопсии сторожевого лимфатического узла. Эта методика позволяет пациентам при хирургическом лечении обеспечить сохранение анатомии и функционала верхней конечности при выполнении хирургической операции мы не удаляем все группы лимфатических узлов, так как этого требует стандартное лечение. Мы стараемся сохранить лимфатические узлы, в хирургическом отношении мы продолжаем развиваться".