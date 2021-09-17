17 сентября 2021 года Беларусь впервые отметила День народного единства

17 сентября 2021 года наша страна впервые отметила День народного единства. Праздник отсылает к событиям 1939-го, когда Беларусь вернула свои западные земли из-под польского сапога. Государственный праздник утвержден указом Президента и становится ежегодным.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, директор Национальной библиотеки Беларуси:

"17 сентября, ведь вопрос о том, чтобы этому празднику придать государственный статус, стоял очень давно, но до поры до времени сдерживался. Я помню позицию некоторых наших политических руководителей о том, что, давайте вот Польшу не будем здесь провоцировать, для них эта дата неоднозначна. Фактически мы на какое-то время отказывались от части своей идентичности, важнейшей даты нашей истории, воспетой нашими классиками, которая среди народа широко известна, которая отразилась в топонимике, чтобы не злить соседа".

По словам депутата, 2020-й показал, что соседи эти делали ставку на силовой захват власти в Беларуси. "Стало понятно, что не уступками, а наоборот, нормальной наступательной идеологической политикой на своей территории, у себя в государстве, мы добьемся эффекта, консолидации общества. Тем более, что запрос на народное единство, он возник сразу же. Посмотрите, как объединились патриотические силы. И даже многие из тех, кто оказался одурманен и выходил на улицы в 20-м, постепенно стали осознавать губительность этого пути", - напомнил политик.

В основе государственного праздника события 1939 года, которые в корне изменили судьбу нашего народа, до этого насильственно разделенного и частично находившегося под польским гнетом.

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17 сентября начался победоносный поход Красной армии, в результате которого и произошло воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Беларусь до 1939 года была разделена. Наши западные территории присоединили к Польше. В отношении белорусов польская власть разворачивала политику полонизации и ассимиляции. В государственных учреждениях под запретом был белорусский язык. Велось уничтожение белорусских школ. Белорусы создали национальное освободительное движение, которое длится 20 лет. В разные годы оно принимало разные формы, но никогда не прекращалось.

Вадим Гигин:

"Польский оккупационный режим был одним из самых жестких, причем изначально-то ведь польские власти обещали там чуть ли не автономию. А затем, когда в 1921-м году подписывали Рижский договор, брали же на себя обязательства обеспечить белорусский народ возможностью национального развития. Близко ничего этого не было".

"Закрывали школы, газеты, громили общественные организации, бесконечные репрессии, так называемая пацификация, фактически карательные акции против неугодных, - рассказал депутат. - Белорусский народ сопротивлялся. Мы помним нарочанских рыбаков, восстание, героическую борьбу белорусского подполья. И 1939 год народом Западной Беларуси воспринимался однозначно как освобождение, как момент воссоединения всей нации, всего народа в одной республике".