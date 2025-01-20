2021-й: Как спасение самолета от угрозы теракта обернулось санкциями против Беларуси

23 мая 2021 года был обычный и штатный день для минского аэропорта. Спокойно взлетали и садились авиалайнеры. Борт компании Ryanair Афины - Вильнюс запросил разрешение на экстренную посадку. На борту было 170 пассажиров из 12 стран.

Причиной тревоги было сообщение о том, что лайнер заминирован. Оно поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска. В нем содержалась угроза взорвать лайнер на территории Литвы. Экипаж самолета вышел на связь с минскими диспетчерами. Те порекомендовали садиться в Минске. Однако борт проследовал в сторону Вильнюса, почти долетел до Литвы, неожиданно развернулся и направился в Минск.

Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

"Мы должны понимать, что на борту люди. На земле тоже люди. И обеспечить безопасность экипажа, пассажиров, тех людей на земле - это главная задача авиационной администрации. По законам ИКАО в случае получения даже анонимной угрозы мы должны ее оценивать как реальную угрозу".

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Для сопровождения воздушного судна в воздух поднят дежурный истребитель МиГ-29. Это предписанная процедура. В случае нештатной ситуации МиГ станет ретранслятором или, проще говоря, глазами экипажа, терпящего бедствие судна. Впрочем, взлетел истребитель в воздух в тот момент, когда пассажирский "боинг" уже почти приземлился в Минске.

Игорь Голуб, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:

"Он должен был четко из зоны дежурства в воздухе над аэродромом Мачулищи контролировать правильность курса следования гражданского воздушного судна "Боинг-737" в аэропорт Минск 2, согласно коридору, который ему освободили гражданские диспетчеры".

Второй важный момент, по словам Игоря Голуба, это то, что в случае отказа радиосвязи на борту (а такое может случиться на борту, на котором находилась бомба, потому что взрывное устройство могло повредить радиосвязь или отдельные блоки. А если нет связи у экипажа, он не может ничего сообщить. "Дежурный экипаж обязан помочь ему сигналами, манерами, установить связь с землей. То есть дежурный экипаж был бы самолетом-ретранслятором этого терпящего бедствие гражданского воздушного судна, он бы передавал через дежурный экипаж команды на землю диспетчерам Минск-2 о том, что выполняют все их требования. И третья основная задача - прикрыть город Минск от акта воздушного терроризма. У нас нет информации, что бомбы там нет. У нас информация четкая - на борту бомба", - сказал командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны.

Самолет успешно приземлился в Национальном аэропорту Минск. После осмотра борта ничего подозрительного не было обнаружено. На этом нештатная ситуация могла бы закончиться, если бы не два особенных пассажира рейса: Роман Протасевич и Софья Сапега. Протасевич - основатель экстремистского телеграм-канала, который координировал массовые беспорядки на улицах Беларуси в 2020-м году, Сапега - администратор канала, где публиковались личные данные белорусских журналистов, общественных деятелей, силовиков, спортсменов и их семей с призывами к расправам. Оба на борту лайнера. С ними - имена, пароли и явки.

Игра в большую политику для Протасевича оказалась совсем не развлечением. Он признался: бунты 2020-го - это о деньгах, а игра в так называемую оппозицию - спектакль "актеров", которые пекутся лишь о том, чтобы на этом заработать.

Протасевич активно сотрудничал со следствием, сегодня помилован, живет в Беларуси, женился, но не на Сапеге. Сапегу - гражданку России, Президент тоже помиловал. Она отправилась на родину. Оба получили возможность начать жизнь с чистого листа.

Однако практически сразу после посадки самолета в минском аэропорту западные политики начали биться в истерике, обвиняя наши власти в принудительной посадке самолета. Как всегда, без суда и следствия. При этом никаких доказательств, что это Беларусь стала инициатором инцидента, представлено так и не было, а аудиозапись переговоров экипажа Ryanair с диспетчерами аэропорта Вильнюса была удалена. Это по их версии удалена, а скорее всего, подальше спрятана. Потому что она, без сомнения, доказала бы, что самолет белорусские власти принудительно не сажали, а значит, введенные в отношении нашей страны санкции преступны и не имеют под собой никаких оснований.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси (2012-2022):

"Политические дяди и тети на Западе, обладающие властью, властными рычагами, буквально в течение 10-15 минут после получения информации об этом инциденте с самолетом уже начали делать соответствующие политические заявления, естественно, с обвинениями в адрес Беларуси. Это не может не настораживать, и мы рассматриваем это как спланированное, скоординированное действие и спланированную провокацию".

Санкции ввели всего через несколько дней после инцидента. Прекращены были полеты над Беларусью самолетов из стран Запада. Для белорусских лайнеров небо закрыли над Европой. Согласованы были санкции в сфере нефти и газа.

Сбылась давняя мечта западных конкурентов Беларуськалия. Ввели ограничения на поставку белорусских калийных удобрений, закрывающих 20 % мирового рынка. Уже через два года это решение обернулось угрозой мировой продовольственной безопасности. Хотя, когда это Запад беспокоили люди, умирающие от голода.