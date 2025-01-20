2021-й: Мигранты бежали в мирную и сытую Европу, а первый удар на себя приняла Беларусь

С начала ноября на границу Беларуси и Польши стекаются тысячи беженцев, спасаясь от устроенной Западом войны и беспросветной нищеты.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

"Я никогда не мог подумать, что, во-первых, у нас в республике может случиться миграционный кризис. Мы никогда не были в центре каких-либо миграционных событий. Мне председатель Гродненской областной организации Красного Креста говорит: "Дмитрий Евгеньевич, у нас на границе находятся 32 мигранта". Потом ситуация разрешилась. Они ушли на территорию ЕС. Проходит буквально несколько недель. Это был уже ноябрь. Мне опять же звонит председатель Гродненской областной организации и говорит: "Дмитрий Евгеньевич, у нас ЧС, у нас большое количество мигрантов. Они движутся в сторону погранперехода". Я говорю, большое - это сколько? Она говорит, наверное, тысячи".

Дмитрий Шевцов признался, что не поверил. "Вы вообще понимаете, что такое полторы тысячи человек? - спросил он. Она пообещала сбросить видео.

"Просто поток людей, идущих по дороге в сторону погранперехода, это река", - рассказал он.

Бежали в мирную и сытую Европу, которая устами Ангелы Меркель обещала быть резиновой и принять всех. Впрочем, европейцы обещания Меркель быстро забыли, и пункты пропуска для беженцев закрылись. На границе образовались стихийные лагеря. Женщины и маленькие дети через колючий кордон умоляли польских солдат пропустить их.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

"Первый удар на себя приняло государство, Гродненский областной исполнительный комитет. Мы буквально на следующий день присоединились к помощи. Они находились прямо у колючей проволоки. Эти люди, которые трое-четверо суток бродили по лесу, многие были истощены, не было еды, не было воды, не было нормальной одежды, среди них были маленькие дети, абсолютно маленькие дети, беременные женщины (мы знаем, там было 6 беременных)".

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Теплые вещи, пища, дрова и электрогенераторы. Люди из окрестных деревень доставали из погребов соленья, закатки, яблоки, привозили молоко для младенцев. Вся страна подключилась к тому, чтобы накормить несчастных людей, убегающих из уничтоженных коллективным Западом городов. Каждый день формировалась новая доставка к границе.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Миграционный кризис 2021 года возник очень стремительно. Это было не рядовое событие. Было очень серьезное обострение обстановки на белорусско-польской границе и, конечно, этот вопрос не мог не быть в поле зрения главы государства. Причины: тот самый ЕС, который свернул с нами работу по проектам трансграничного сотрудничества, при этом от нас что-то хотел. Люди, которых они позвали (тысячи людей), родные страны которых они разрушили фактически - Ирак, Ливия, Сирия и не только. Тысячи людей поддались на призывы западной пропаганды, поверили тем, кто их когда-то позвал, а потом почему-то сделал вид, что не позвал".

Польша же ответила на поток мигрантов в духе "Отечество в опасности". Против женщин и детей бросили солдат и военную технику. Несмотря на беспрецедентную жестокость польских панов, Запад как воды в рот набрал, не замечая массовые убийства мирных людей, которых сам же Запад устами Ангелы Меркель позвал к себе жить. Температура воздуха была около нуля градусов. Польские силовики включали водометы, поливая ледяной водой несчастных беженцев, среди которых масса детей. Для усиления эффекта в ход пошли слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Евгений Горин, корреспондент "Первого информационного":

"В этот день, когда лесной лагерь мигрантов полностью собрался и пошел к границе - это огромное число людей (2-3 тысячи для пограничного островка КПП - это очень много людей). И они одномоментно пытались попасть на этот пункт пропуска. Там стояли ограждения из колючей проволоки. И в какой-то момент, когда этих людей стало совсем много, я увидел, что они впритык стоят к этой колючке. Если бы белорусские пограничники ее не убрали, на живую намотало бы людей на эту колючку. Что происходило с польской стороны? Когда часть этих отчаявшихся людей, которые не смогли попасть в ЕС, попытались преодолеть эту преграду пограничную, подогнали водометы и начали поливать".

Полицейскую машину с гидрантом на крыше власти Польши пускают вдоль границы поливать беженцев ледяной водой. Ни журналистов, ни правозащитников с польской стороны на границе нет. Более того, польский МИД, никого не стесняясь, обращается к своим журналистам: "Хотите работать - езжайте на белорусскую сторону". Мы же фиксируем все акты польских преступлений против беженцев. Принимается решение античеловеческие действия польских силовиков показать в прямом эфире телеканала "Беларусь 1", чтобы увидел весь мир. Наши журналисты нон-стоп рассказывают о происходящем на границе и сами становятся мишенями для польских силовиков.

Евгений Горин, корреспондент "Первого информационного":

"Я был очень удивлен, что европейская демократия, которая учит нас жизни, я даже представить такого не мог, что вместе с водой окажутся там же и примеси газа. Даже необязательно, чтобы тебя окатило холодной водой, надо было просто находиться в эпицентре, и через несколько секунд тебя накрывала газовая волна, ты не мог смотреть, у тебя слезились глаза, тебе забивало легкие. Я даже не успел дойти вот до этой преграды, до границы, мне пришлось повернуть обратно, потому что невозможно было ни дышать, ни смотреть".

Стоит напомнить, что польские солдаты принимали участие в операциях на Ближнем Востоке. В результате прихода туда западной демократии погибли миллионы человек, разрушены целые страны. Люди вынуждены были бежать от нищеты и внутренних распрей, причем Польша для большинства - перевалочная станция. Конечный пункт следования - страны Западной Европы. Варшавские власти заявили, что эти люди бегут не от войны, поэтому они не беженцы, а мигранты, и двери в ЕС для них закрыты. Варшава приняла закон, который запрещал мигрантам получать убежище. Его публично осудят даже в ООН.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Мы в Беларуси к ним относились очень просто, по-человечески, как к равным. Вы помните эти совершенно ужасающие кадры: мужчины, женщины, беременные женщины, старики и дети в ноябре на белорусско-польской границе в прямом смысле слова перед железным занавесом, перед колючей проволокой, поляки, которые военную группировку сформировали против этих стариков и детей на белорусско-польской границе, вооружились до зубов, чтобы противостоять этим людям"

Белорусские власти приняли решение - беженцев нужно спасать. Среди них было большое количество детей, а на улице морозная погода. Сделать это, правда, непросто. Людей буквально приходилось уговаривать уйти с границы - они боялись пропустить возможное открытие пункта пропуска. В результате центром временного размещения мигрантов стал Транспортно-логистический центр "Брузги" рядом с границей.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Стало понятно, что нужно что-то делать, нужно как-то более организованно оформлять, и Президент тогда поручил договориться с нашими частниками и использовать логистический центр, который находился недалеко от пункта пропуска. Его очень оперативно освободили и обеспечили там пребывание нескольких тысяч человек".

В те дни, по словам Натальи Эйсмонт состоялся разговор белорусского Президента с Ангелой Меркель, которая задолго до этого была вовлечена во все эти процессы и которая очень много говорила о мягкой европейской политике в отношении мигрантов, в отношении беженцев. "Достаточно долгим и серьезным был разговор с нашим Президентом, - рассказала она. - Все его подробности мы не знаем до сих пор, там были договоренности о неразглашении некоторых деталей. После того как люди были размещены в логистическом центре, Президент принял решение поехать туда лично".

Беларусь не будет делать политику на судьбах беженцев. Такое заявление сделал Президент Беларуси. Он прибыл в логистический центр и осмотрел быт людей, поинтересовался сложностями.

"Вам места хватает?" - поинтересовался глава белорусского государства у мигрантов.

Для иностранцев такое отношение первого лица, да еще и чужого государства, явно было в новинку. Президент напрямую, глаза в глаза, говорил с теми, кто застрял у польского кордона.

"Мы пообещали европейцам, что будем делать все для того чтобы желающие могли вернуться к себе на родину, если вы пожелаете", - сказал Александр Лукашенко.