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21 июня в Брестской крепости откроют мемориальную зону "Скорбь"
Запрос на правду сегодня есть, и то количество людей, которые традиционно приезжают в Брестскую крепость круглый год тому подтверждение.
265 тыс. человек только за первые полгода посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".
Александр Коркотадзе, директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Мы открываем мемориальную зону "Скорбь" в западной части центрального острова, в руинах 44-го стрелкового полка. Это открытие в рамках окончания проекта Союзного государства, который мы осуществляли в 2024-2026 годах".
Он также поделился идеей создания мемориальной зоны: "В 1965 году была сфотографирована вдова лейтенанта Кузнецова, которая приникла к кирпичам и украдкой утирала свои слезы. Это настолько пронизывающая фотография, что когда мы хотели воплотить идею этой скорби, как раз выбрали ее за основу памятника. Она воплощена в бронзовой скульптурной композиции - это фотография и фигура вдовы. Вынесены над ней символичные слова писателя Сергея Смирнова, который очень емко и точно сказал, что народная память о героях Брестской крепости полна не только скорби, но и подвига".
На первом месте стоит скорбь, ведь 22 июня фашисты устроили здесь рукотворный ад на земле. На эту территорию крепости было выпущено, по немецким данным, около 5 тыс. снарядов и реактивных мин. Многие бойцы, командиры и семьи, не успев проснуться и понять, что началось, погибли в своих кроватях. "Поэтому мы не имеем права забывать, что война - это прежде всего потери, разрушенные судьбы, отнятое счастье", - подчеркнул Александр Коркотадзе.