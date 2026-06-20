21 июня в Брестской крепости откроют мемориальную зону "Скорбь"

Запрос на правду сегодня есть, и то количество людей, которые традиционно приезжают в Брестскую крепость круглый год тому подтверждение.

265 тыс. человек только за первые полгода посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".

Александр Коркотадзе, директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы открываем мемориальную зону "Скорбь" в западной части центрального острова, в руинах 44-го стрелкового полка. Это открытие в рамках окончания проекта Союзного государства, который мы осуществляли в 2024-2026 годах".

Он также поделился идеей создания мемориальной зоны: "В 1965 году была сфотографирована вдова лейтенанта Кузнецова, которая приникла к кирпичам и украдкой утирала свои слезы. Это настолько пронизывающая фотография, что когда мы хотели воплотить идею этой скорби, как раз выбрали ее за основу памятника. Она воплощена в бронзовой скульптурной композиции - это фотография и фигура вдовы. Вынесены над ней символичные слова писателя Сергея Смирнова, который очень емко и точно сказал, что народная память о героях Брестской крепости полна не только скорби, но и подвига".