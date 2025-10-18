21 млн деревьев планируется высадить за время общенациональной акции "Дай лесу новае жыццё"

На протяжении недели белорусы помогали с обновлением старого леса и восстановлением поврежденных территорий. Большой вклад вносят добровольцы, в том числе представители госорганов.

Инструктаж проведен, инвентарь получен, можно и к работе приступить. Такой непривычный распорядок дня сегодня у трудового десанта Белстата. В руках - вместо калькуляторов и отчетов саженцы и меч Колесова. А на вопрос с чем работать сложнее, отвечают:

Умение статистиков быстро считать пригодилось. За час гектар Пуховичской земли пополнился 6 тыс. молодыми саженцами.

Алексей Ярковец, зампредседателя Национального статистического комитета Беларуси:

"С большим удовольствием работники приезжают, высаживают новые насаждения лесные. Это обычно сосна и ель. Есть те насаждения, которые мы сажали более 10 лет назад, они уже растут, развиваются, и будущему поколению будет что о нас вспомнить".

Екатерина Размыслович, Лесничий Руденского лесничества Пуховичского лесхоза:

"Акция проходит в 11-й раз, и с каждым разом она набирает обороты. Когда были первые акции, приходила пара организаций. С каждым годом это все популярнее и популярнее, всегда приезжают к нам Минская центральная таможня, Белтаможсервис".

К акции присоединяются многие ведомства и министерства, показывая своим трудом, насколько это важно для страны.

Лес - национальное богатство Беларуси

Выходные с практической пользой для природы начались и у сотрудников Министерства юстиции. В Логойском районе они оставили не цифровой, а живой след - хвойный лес. Через 10-15 лет уже станет видно, каждый доброволец стал частью чего-то большого и масштабного.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларусь:

"Для нас это весьма символично, не только потому, что этот год – Год благоустройства, но также и потому, что все-таки лес – это часть белорусской культуры, белорусской истории, даже на государственной символике, на флаге Республики Беларусь. Зеленый цвет символизирует лес, белорусскую природу и стремление к жизни, к возрождению, к развитию. Поэтому сегодняшняя акция для нас символична как часть большой работы, которая проводится и Министерством юстиции, и всеми государственными органами, организациями по обеспечению развития мирной жизни и сохранению мирного неба над нашей головой. Погода тоже налаживается и будет способствовать реализации сегодняшних планов".

И кстати внезапный дождь, настигнувший работников Минюста, это хороший знак. Считается, что в такую погоду деревья лучше укореняются и приживаются.

Работа на ветровально-буреломных участках

Стабильно два раза в год сотрудники Центральной избирательной комиссии выходят на посадку леса. В этом же году выпала возможность поработать на ветровально-буреломном участке в Гомельском районе.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Выехать в субботу в нерабочее время со своим коллективом (к нам еще присоединились представители Молодежного совета при Центральной избирательной комиссии, актив района) – возможность пообщаться, обсудить, какие проблемы волнуют руководство района, какие есть вопросы, связанные с функционированием района. Я думаю, это объединяет нас для созидания".

Егор Орех, член Молодежного совета при Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Совсем недавно был сформирован Молодежный совет при Центральной избирательной комиссии, но уже мы включаемся во все инициативы, которые нам предлагает ЦИК. И как в Гомеле, так и в других регионах Беларуси молодежь выезжает и помогает в высадке деревьев. Для меня это очень важно, потому что мы восстанавливаем территории Гомельского района после недавно прошедшего бурелома. Это важно, это наше будущее".