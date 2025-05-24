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24 мая отмечается День славянской письменности и культуры
24 мая все славянские народы, которые пользуются кириллическим алфавитом, отмечают День славянской письменности. В Беларуси его празднуют с 1986 года и называют Днем славянской письменности и культуры, сообщает БЕЛТА.
Дата 24 мая выбрана не случайно - в этот день православная церковь чтит память святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, просветителей и проповедников христианства. Святые Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку, перевели с греческого на славянский язык несколько богослужебных книг, в том числе избранные чтения из Евангелия, апостольские послания и Псалтырь, что способствовало введению и распространению славянского богослужения.
В Минске ежегодно проводятся Международные Кирилло-Мефодиевские чтения. В 2025 году они прошли 13-16 мая. Особое внимание в работе чтений на тему "Христианская вера от прошлого к современности: 1700 лет Никейского собора" было уделено обсуждению вопросов сохранения чистоты христианского вероучения перед вызовами современности. С учетом того, что ХХХI Кирилло-Мефодиевские чтения прошли в год 80-летия Великой Победы, акцент был сделан на восстановлении исторической памяти как церковных, так и светских событий, определяющих ход мировой истории и состояние современного гражданского общества.
К участию в чтениях были приглашены представители научной и культурной общественности, руководители образовательных учреждений, преподаватели, аспиранты и студенты государственных и церковных учреждений образования, представители духовенства.
Ежегодные Кирилло-Мефодиевские чтения являются форумом, который на протяжении уже более 30 лет объединяет специалистов и ученых из стран ближнего и дальнего зарубежья, работающих в области богословия, истории, философии, культурологии и религиоведения. Это уникальная площадка для обсуждения научных трудов, изысканий в сфере гуманитарного знания, обсуждения проблем межкультурного и межконфессионального диалога, христианской духовности и ее значения для современного мира.