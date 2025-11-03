3.70 BYN
3 ноября пройдет открытие надгробного памятника Змитроку Бядуле
Автор:Редакция news.by
На Восточном кладбище Минска откроют надгробный памятник Змитроку Бядуле. Дата выбрана не случайно - именно в этот день 84 года назад оборвалась жизнь белорусского писателя, чье слово стало символом духовной стойкости и любви к родной земле.
Памятник создан по инициативе Музея истории белорусской литературы и при поддержке сотен неравнодушных белорусов, участвовавших в благотворительном сборе средств.
Авторы монумента - скульптор Сергей Гумилевский и архитектор Виктор Карака - стремились передать уважение к человеку, чьи произведения навсегда вошли в золотой фонд национальной культуры.
Начало церемонии в 12:00. Почтить память писателя придут литераторы, деятели культуры и потомки Змитрока Бядули.