30 октября Дворец Независимости принял активистов общественного объединения "Белая Русь"

Большой десант неравнодушных патриотов своей страны 30 октября посетил Дворец Независимости, а именно актив общественного объединения "Белая Русь".

Более 150 человек из всех регионов страны, представители разных профессий: образование, культура, ЖКХ, здравоохранение и реальный сектор экономики. В большинстве своем гости впервые переступили порог Дворца Независимости.

И тем ценнее это событие было для них, ведь эти стены помнят важные политические события и внутренней, и внешней повестки. Экскурсанты замечают, что это заряжает невероятной энергией, ответственностью.

"Это была моя мечта, есть у каждого такие закрытые, незавершенные гештальты. Вот сегодня его закрываю. Приехать во Дворец Независимости было крайне интересно, ведь я его видела до этого только по телевизору", - поделилась главный редактор газеты "Пинский вестник" Анна Колодич.

"Я хотела посетить это место, потому что считаю его местом силы для любого белоруса. Мы должны всегда делать все для того, чтобы наша страна была независимой, прекрасной. Быть в таком историческом месте очень важно для меня", - рассказала директор СШ №2 г. Кличева Татьяна Белобородая.

"Белая Русь" - это более 250 тыс. человек. К слову, объединение олицетворяет единство, стабильность и патриотизм, которые и являются фундаментом Дворца Независимости и всей нашей страны.

"Это каскад эмоций. Когда я зашел, было такое восхищение, переходящее в огромное чувство гордости за нашу страну и людей", - отметил Вадим Адамович, директор ОАО "Брестхлебопродукт".

"Это грандиозный объект, который мне напоминает о том, что мы великая страна. И за годы своей независимости мы не только сохранили свою историю, преемственность поколений и уважение к тем людям, которые создавали нашу страну, к истории, но и достигли очень больших успехов. Действительно, каждый белорус должен побывать здесь, потому что это наше сердце", - подчеркнула Лариса Жукова, председатель Солигорской районной организации РОО "Белая Русь":