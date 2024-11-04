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300 млн российских рублей привлечено для совместных проектов по импортозамещению - Селиверстов
300 млн российских рублей привлечено для реализации ряда совместных проектов по импортозамещению. Такую цифру в программе "Главный эфир" озвучил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.
Традиционно работаем с российскими и китайскими партнерами, подчеркнул он. "С российскими партнерами мы продолжаем те проекты, которые уже были начаты. И основной, ключевой посыл - это интеграционные проекты, целый ряд проектов по импортозамещению на сумму около 1,5 млрд российских рублей. Порядка 300 млн из них мы уже привлекли", - отметил глава Минфина.
По его словам, привлечение финансов идет не просто, как может показаться: выделили деньги, и они лежат. "Формируются соответствующие заявки на базе конкретных договоров, конкретных обязательств по модернизации производств. И таким образом у нас еще остается серьезный задел для того, чтобы дальше в рамках уже согласованного перечня проектов работать и привлекать ресурсы", - пояснил министр.
Юрий Селиверстов:
"Чем быстрее мы сможем эту работу вести, тем лучше и быстрее отразится на экономике".
Говоря о совместных проектах с Китаем, глава ведомства рассказал, что сейчас обсуждается в первую очередь привлечение ресурсов в развитие индустриального парка "Великий камень", в его инфраструктуру. И эти проекты находятся в высокой степени готовности.
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