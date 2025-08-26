3.69 BYN
4328 легковых автомобилей стоят в очереди для въезда в Польшу
Более 4,3 тыс. легковых машин находятся в очереди на въезд в Польшу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через польский пункт пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест"), в очереди здесь находятся 4328 легковушек. Сопредельная сторона выполнила норму по пропуску на 38 %.
На литовском направлении перед "Мядининкаем" (сопредельный "Каменный Лог") в ожидании находятся 300 автомобилей, перед "Шальчининкаем" (сопредельный "Бенякони") - 180. Сотрудники данных погранпереходов за сутки приняли из Беларуси 56 % легковушек от нормы.
Наибольшее скопление грузовиков находится перед литовским пунктом пропуска "Мядининкай" - 340 фур. За 24 часа его контрольные службы оформили 16 % машин от нормы. Более 240 единиц грузового транспорта фиксируется перед литовским "Шальчининкаем", его сотрудники оформили 35 % большегрузов.