3.78 BYN
3.00 BYN
3.38 BYN
45 кг мясных угощений будет разыграно в честь юбилея Комаровки
В Минске проходят праздничные гулянья, приуроченные к 100-летию Белорусского радио и 45-летию Комаровского рынка.
В центре белорусской столицы развернулись масштабные гулянья. В этом году юбилеи отмечают Белорусское радио и Комаровский рынок. В субботу, 31 мая людей пришло действительно много. Это хорошее подтверждение тому, что переменчивая погода для белорусов не преграда, особенно когда речь идет о крупнейших брендах нашей страны.
В программе выходного дня - громкие аккорды Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании, высокие ноты финалистки шоу X-Factor Belarus Карины Ерофеевой, народные мотивы от ансамбля "Бяседа" и многое другое. На интерактивных зонах проводятся различные конкурсы, а фуд-корты предлагают вкусные угощения.
Для самых активных зрителей и слушателей виновники торжества - Комаровский рынок и Дом радио - разыгрывают большое количество призов. Но главная награда - это корзина с 45 кг мясных угощений. Программа продлится до 20:00.