45 кг мясных угощений будет разыграно в честь юбилея Комаровки

В Минске проходят праздничные гулянья, приуроченные к 100-летию Белорусского радио и 45-летию Комаровского рынка.

В центре белорусской столицы развернулись масштабные гулянья. В этом году юбилеи отмечают Белорусское радио и Комаровский рынок. В субботу, 31 мая людей пришло действительно много. Это хорошее подтверждение тому, что переменчивая погода для белорусов не преграда, особенно когда речь идет о крупнейших брендах нашей страны.

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В программе выходного дня - громкие аккорды Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании, высокие ноты финалистки шоу X-Factor Belarus Карины Ерофеевой, народные мотивы от ансамбля "Бяседа" и многое другое. На интерактивных зонах проводятся различные конкурсы, а фуд-корты предлагают вкусные угощения.