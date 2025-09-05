5 сентября на базе БГМУ прошла акция "Беларусь адзiная"

Укрепить диалог между государством и людьми - один из главных смыслов информационно-просветительской акции "Беларусь адзiная", которая состоялась 5 сентября на базе БГМУ. Тематика встречи - стратегия будущего страны.

Каков образ будущего, как мы видим Беларусь и какие цели стоят на пятилетку качества - эти и другие вопросы обсудили спикеры и заинтересованная в правде молодежь, представители общественных объединений, а также идеологический актив Минска.

Форматом общения было выбрано своего рода ток-шоу, в роли спикеров выступили парламентарии. Это как раз те люди, которые могут найти контакт с аудиторией в любой ситуации.

На марафоне обсуждались факты, аргументы, логика современных процессов и то, как будет выстраиваться стратегия будущего, также говорили о том, что волнует людей в повседневной жизни - экономике, политике, социальной сфере.

Формат встречи интерактивный, свои вопросы можно было задать не только из зала, но и через чат-бот.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский отметил основные направления развития нашей страны: "Власть в Беларуси сохранят патриотические силы, которые будут основывать свою политику на ценностях, заданных Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Что касается экономики, мы построим вторую АЭС, мы доведем суверенную электрогенерацию до 80 % покрытия национальных потребностей. Доля электротранспорта увеличится до 50 % от всего количества автомобильных средств, которые есть в нашей стране".

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский

"Я вижу Беларусь мирной и процветающей страной, в которую приезжают туристы, чтобы посмотреть на наши прекрасные озера, наш зеленый и чистый Минск, а также чтобы насладится культурой", - рассказала участница акции.

Вадим Шепет, главный редактор "Альфа Радио" и "Радио Победа":

"Самый главный запрос - запрос на будущее Беларуси. Тема "Беларусь - стратегия будущего" полностью оправдана, потому что общество уже сейчас заглядывает наперед. Вопросы о будущем касаются и детей, и развития, и насущных проблем".

Вадим Шепет, главный редактор "Альфа Радио" и "Радио Победа"

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Самые главные вопросы, которые мы услышали сегодня, шли от молодежи. Это очень важно, потому что именно молодежь является законодателем моды. Как видят ситуацию молодые люди, как обществу подстраиваться под это, молодежь - это то наше будущее, которое будет диктовать тенденции в разных сферах и руководить ими. Поэтому площадки интересны и спикерам, и молодежи. Также затрагиваются вопросы ИИ, без которого мы сегодня не можем обойтись, он начинает интегрироваться и давать трактовку видения с точки зрения глобального интернета".

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси