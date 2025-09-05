5 сентября в Центре трансфузиологии прошла акция "Женский союз помогает. Кровь - пациентов спасает"

В Международный день благотворительности все большее количество белорусов присоединяется к марафону добрых дел.

Беларусь находится в числе 200 государств, которые поддерживают международную инициативу по безвозмездному донорству. В стране показатели бьют рекорды - ежедневно донорами крови становятся около 1,5 тыс. человек.

Под эгидой Белорусского союза женщин проходит донорская акция. Желающих сделать доброе дело в Беларуси все больше - в Центр трансфузиологии приехали представительницы БСЖ.

Ольга Шпилевская, председатель БСЖ:

"Женщины объединились не только для благотворительности, но и для того, чтобы в прямом смысле отдать частичку себя, может кому-то в этом мире станет легче. Эта кровь пойдет для спасения жизней, крови не бывает много, она нужна всегда".

Светлана Гурина, заместитель председателя концерна "Белнефтехим":

"Любое сложно дело проще сделать вместе. Только сообща мы можем достичь того результата, к которому стремимся. Поэтому сегодня мы здесь участвуем в этой акции и надеемся, что наш небольшой вклад все-таки принесет пользу тому, кто в этом нуждается. Тем самым мы вместе решим еще одну проблему. Я знаю, что мы делаем хорошее дело, поэтому мне нечего бояться".

В Беларуси в 2024 году в организации службы крови пришло максимальное число доноров - более 102 тыс., из них 68 тыс. являются почетными.

В течение 2024 года суммарно насчитывалось около 360 тыс. донаций. Благодаря им удалось заготовить около 270 тыс. литров различных компонентов крови.