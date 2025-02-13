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"52-й штат" США: почему Украина может стать американской колонией
Недавно в Украине прозвучали заявления, что не Канаде надо становиться 51-м штатом США, а Украине 52-м. Может ли Украина в перспективе стать американской колонией, а украинские "хлопчыкі" будут просто умирать за интересы Штатов?
На этот вопрос ответил в студии "Первого информационного" аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев.
Добыча ресурсов в виде концессии - это признак колониальной политики. Украина может получить, например, гарантии безопасности, но не гарантии развития.
Вместе с тем, для Украины сейчас тактически важно нарастить контакты с Соединенными Штатами, иметь почву для разговоров не только на уровне "Трамп-Зеленский", но и на уровне администрации. И тема ресурсов для этого очень подходит. Аналитик обратил внимание, что дерзкое заявление Трампа о теме лития, других ценных редкоземельных ресурсах в экспертном сообществе звучит и обсуждается постоянно.
"Дерзкое заявление Трампа укладывается в ту же логику, которая была о Панаме, Канаде, Гренландии. То есть вначале сделался резкий вброс, а затем американский лидер как будто бы отступил назад", - отметил Никита Татищев.
Подытоживая, эксперт дополнил, что после таких заявлений произошел звонок Трампа президенту РФ Владимиру Путину, в котором зашел разговор о переговорах - то есть это можно посчитать за возможность своего рода торга.