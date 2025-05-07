7 мая в Беларуси отмечается День работников радио, телевидения и связи

7 мая празднуется День работников радио, телевидения и связи. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил всех причастных с профессиональным праздником.

Профессия, которая для многих стала важной частью жизни и которая подарила возможность смотреть на этот мир шире. Медиасфера не стоит на месте и стремительно прогрессирует. Но главное, что телевизионщики и сотрудники радио - настоящая команда профессионалов - создают летопись различных эпох родной страны. А в самой сфере информационного вещания активно внедряются технологии. Сотрудники медиасферы как никто другой понимают ответственность перед белорусским обществом.

Алеся Высоцкая, заведующая отделом репортеров телеканала "Первый информационный":

"Белтелерадиокомпания - медиахолдинг, который создает не только качественный телеконтент и радиопродукты, но и занимается благотворительностью, ведь БСЖ Белтелерадиокомпании умеет объединять увлеченных и активных людей. Мы развиваем проекты, направленные на развитие, созидание, укрепление здоровья и семейных ценностей".