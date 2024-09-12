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7 октября работники скорой медицинской помощи отмечают профессиональный праздник

7 октября профессиональный праздник отмечают сотрудники службы скорой медицинской помощи.

Историю она берет еще более века назад. Со временем возникло большинство методик лечения, лекарственных препаратов, приборов, но остается неизменным только одно - помощь людям. Только за охраной здоровья населения стоят более 10 тыс. сотрудников, круглосуточно по всей Беларуси заступают на смену сотни бригад.

В республике функционирует современная и эффективная система оказания скорой медицинской помощи, это доказывает высокий уровень медицины в стране и то, что белорусские врачи - профессионалы своего дела.

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