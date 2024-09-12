7 октября работники скорой медицинской помощи отмечают профессиональный праздник

Историю она берет еще более века назад. Со временем возникло большинство методик лечения, лекарственных препаратов, приборов, но остается неизменным только одно - помощь людям. Только за охраной здоровья населения стоят более 10 тыс. сотрудников, круглосуточно по всей Беларуси заступают на смену сотни бригад.