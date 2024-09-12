3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
7 октября работники скорой медицинской помощи отмечают профессиональный праздник
7 октября профессиональный праздник отмечают сотрудники службы скорой медицинской помощи.
Историю она берет еще более века назад. Со временем возникло большинство методик лечения, лекарственных препаратов, приборов, но остается неизменным только одно - помощь людям. Только за охраной здоровья населения стоят более 10 тыс. сотрудников, круглосуточно по всей Беларуси заступают на смену сотни бригад.
В республике функционирует современная и эффективная система оказания скорой медицинской помощи, это доказывает высокий уровень медицины в стране и то, что белорусские врачи - профессионалы своего дела.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов