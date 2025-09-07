7 сентября белорусы смогут наблюдать полное затмение Луны

Спутник Земли начнет входить в земную тень в 19:27. К 20:31 Луна уже полностью окажется в тени и приобретет характерный красноватый оттенок, который сохранится около 1,5 часа. Пик затмения ожидается в 21:12. Все фазы затмения будут видны в Беларуси и России, а также на территориях Европы, Азии, Африки, Антарктиды, Австралии и Океании.