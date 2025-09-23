3.63 BYN
70 уникальных работ медицинских работников представлены на выставке в РНПЦ "Мать и дитя"
"Ее рук дело". В РНПЦ "Мать и дитя" открылась выставка творческих работ. Инициатор - Белорусский союз женщин. Авторы - представительницы прекрасного пола научно-практических центров системы здравоохранения страны.
Более 70 абсолютно уникальных работ - это картины, вазы, свечи, сумки, вязаные изделия. Лучшее творение выберут голосованием.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: "Это врачи, медицинский персонал, которые своими руками делают потрясающие вещи. Мне кажется, не каждый подумает, что там акушер-гинеколог делает прекрасные сумочки. Это все можно увидеть здесь. Насколько талантливы наши женщины, насколько они разнообразны, насколько широкий спектр того, что они могут".
Инна Солдатенко, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, член правления БСЖ: "Посетителями данной выставки или зрителями могут стать не только сотрудники РНПЦ, но также простые посетители РНПЦ "Мать и дитя", которых вы наблюдаете у нас в холле, они также интересуются данными экспонатами, даже некоторые хотят приобрести их. Определить, кто лучше, практически невозможно. Поэтому голосование будет тайное".
Итоги выставки-конкурса "Ее рук дело" подведут 30 сентября. Победительницу ждет приз. Какой? Организаторы пока не раскрывают тайну.