70 уникальных работ медицинских работников представлены на выставке в РНПЦ "Мать и дитя"

"Ее рук дело". В РНПЦ "Мать и дитя" открылась выставка творческих работ. Инициатор - Белорусский союз женщин. Авторы - представительницы прекрасного пола научно-практических центров системы здравоохранения страны.



Более 70 абсолютно уникальных работ - это картины, вазы, свечи, сумки, вязаные изделия. Лучшее творение выберут голосованием.

Ольга Шпилевская знакомится с экспонатами выставки



Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: "Это врачи, медицинский персонал, которые своими руками делают потрясающие вещи. Мне кажется, не каждый подумает, что там акушер-гинеколог делает прекрасные сумочки. Это все можно увидеть здесь. Насколько талантливы наши женщины, насколько они разнообразны, насколько широкий спектр того, что они могут".

Инна Солдатенко, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, член правления БСЖ

Инна Солдатенко, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, член правления БСЖ: "Посетителями данной выставки или зрителями могут стать не только сотрудники РНПЦ, но также простые посетители РНПЦ "Мать и дитя", которых вы наблюдаете у нас в холле, они также интересуются данными экспонатами, даже некоторые хотят приобрести их. Определить, кто лучше, практически невозможно. Поэтому голосование будет тайное".