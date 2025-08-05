75 лет качества и традиций - Минский хладокомбинат № 2 выпускает 40 т мороженого ежедневно

Продукцию этого предприятия знает каждый белорус. Речь идет про Минский хладокомбинат № 2. Накануне он отметил 75-летний юбилей.

Вкус любимого эскимо - это визитная карточка Беларуси. Высокая планка в выпуске мороженого в 5 тыс. т тому подтверждение. Секрет успеха заключается в сочетании традиционных рецептур и современных технологий.

Впервые цех хладокомбината заработал 75 лет назад, тогда за смену производили не более 3 т лакомства, сегодня выпускают до 40 т. За такими показателями, разумеется, стоят технологии и люди. У Аллы Патук стаж работы 45 лет и единственная запись в трудовой.

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"Начала работать, мне понравилось, коллектив был хороший. Мы еще работали на старой фабрике. Постепенно фабрика отстраивалась, люди менялись, ставилось новое оборудование. Кажется, что все прошло у меня перед глазами", - делится воспоминаниями специалист по изготовлению мороженого Минского хладокомбината № 2 Алла Патук.

"Пингвин", "Люкс" и "Каштан" - бренды, знакомые каждому белорусу. Чтобы угодить даже самому заядлому гурману, специалисты трудятся в цехах по 2 смены. Так, к примеру, один конвейер в минуту выпускает 130 порций мороженого.

Белорусского потребителя трудно удивить изобилием ассортимента, но технологи продолжают работать над разнообразием линейки. Уже скоро выйдет мороженое с маркировкой "Халяль". Но, и это еще не все.

"Будут выпущены жевательные льды - десерты на основе фруктовых пюре, таких как манго, апельсин, яблоко и вишня. Также наше предприятие работает с "Коммунаркой", утверждены два наполнителя с содержанием алкоголя из наших любимых конфет "Столичные". "Коммунарка" для нас специально разработала шоколадную глазурь", - рассказала о новинках ведущий инженер-технолог Минского хладокомбината № 2 Елизавета Хитрик.

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Неизменный бестселлер - это эскимо "Каштан", именно он и составляет 40 % продаж. Благодаря утонченному вкусу и высокому качеству, вся линейка продукции востребована и за рубежом. География поставок расширяется.

Дмитрий Бонохов, директор Минского хладокомбината № 2:

"На экспорт мы отправляем традиционно в Российскую Федерацию в основном. Были у нас поставки также в Азербайджан. В 2024 году мы начали поставки в Грузию и в Китай. И в 2025 году продолжили работать и с Китаем, и с Грузией. То есть у нас 4 основных направления. Работаем сейчас над увеличением поставок в другие страны, кроме Российской Федерации, ищем новые рынки сбыта".

Идет работа и над техническим перевооружением - к концу 2025 года будет установлена новая линия, продукция будет выпускаться в новой упаковке.

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