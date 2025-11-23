На переговорах США и Украины в Женеве достигнут прогресс: делиться подробностями стороны не стали

В Женеве завершились переговоры делегаций США и Украины. По итогам стороны не стали делиться подробностями, однако выразили осторожный оптимизм.



Так, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах стороны добились "значительного прогресса". Он назвал прошедший день "самым продуктивным за долгое время" и добавил, что Трамп доволен текущей динамикой. По его словам, рабочий процесс продолжается, и новые подвижки могут появиться уже в ближайшие дни.

Марко Рубио, госсекретарь США:

"Мы вносим некоторые изменения, корректируем некоторые положения в надежде на дальнейшее уменьшение разногласий и приближение к чему-то, что устроит обе стороны. Украина и, очевидно, Соединенные Штаты, в конечном итоге это должны будут подписать наши президенты, хотя я очень спокойно отношусь к этому, учитывая достигнутый нами прогресс. Кроме того, есть еще и российская сторона, опять же".

Рубио также заявил, что Вашингтон считает себя осведомленным о позиции российской стороны по плану и полагает, что все разногласия можно преодолеть. США рассчитывают на согласование документа как можно скорее.