8 августа ветерану ВОВ из Березино Софии Стасевич исполнилось 100 лет

Жизнь длиною в целый век, в которой были война и страдания, мир и созидательный труд! 8 августа 100 лет исполнилось Софии Стасевич - ветерану Великой Отечественной, бывшему народному депутату и работнице Березинского лесхоза.

В гости к юбиляру приехали представители Министерства лесного хозяйства Беларуси, отраслевые специалисты и руководители. А особым сюрпризом стало выступление детей из дошкольного лесничества.

София Петровна была партизанкой, а после войны более 20 лет работала бухгалтером в лесхозе Березино. У нее четверо детей и много внуков.

В свои 100 лет ветеран старается вести активный образ жизни.

София Стасевич, ветеран Великой Отечественной войны:

"У меня медаль была "За победу над Германией" и "За боевые заслуги". Когда моего папу сожгли, мы с братьями прятались, затем старший брат пошел в партизаны, а двое других - на фронт. Я лесхоз очень люблю и жалею, они будто родственники для меня".

"Забота о таких людях - это для нас важно. Мы им предоставляем определенные льготы, также постоянно оказываем материальную помощь и поздравляем с государственными и отраслевыми праздниками. В первую очередь для ветеранов главное не материальное поощрение, не ценные подарки, а внимание, чтобы их выслушали. Даже в таком возрасте пенсионерка внимательно читает нашу газету. Наши ветераны очень переживают за развитие лесной отрасли", - отметил заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Игорь Малашевич.