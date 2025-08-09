81 % опрошенных сталкивался с профессиональным выгоранием - какие существуют методы профилактики news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fed120c-3ffd-48dd-8f3f-3e56499eb5ae/conversions/71f83a0c-cd91-4290-86d6-3b61913540a7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fed120c-3ffd-48dd-8f3f-3e56499eb5ae/conversions/71f83a0c-cd91-4290-86d6-3b61913540a7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fed120c-3ffd-48dd-8f3f-3e56499eb5ae/conversions/71f83a0c-cd91-4290-86d6-3b61913540a7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fed120c-3ffd-48dd-8f3f-3e56499eb5ae/conversions/71f83a0c-cd91-4290-86d6-3b61913540a7-xl-___webp_1920.webp 1920w

На рынок труда выходит новое поколение - зумеры, для которых важны комфорт, цели, менторство, обучение и HR-бренд компании. Поэтому важно учитывать возрастные особенности сотрудников.

В чем особенность работы с новым поколением, как бороться с профессиональным выгоранием и как искусственный интеллект меняет подходы к найму, рассказала директор сервиса по поиску работы и персонала Светлана Шапорова в "Актуальном интервью".

"Зумеры не любят говорить по телефону, предпочитают письменное общение. Но, тем не менее, это поколение может дать очень много работодателям - те же горящие глаза, о которых все время говорят работодатели, и азарт, и драйв, и технологичность. Взрослое поколение делает акцент на стабильности, общении в коллективе и личном вкладе в общее дело", - отметила Светлана Шапорова.

Согласно опросам, 50 % работодателей готовы нанимать зрелых сотрудников, но только 6 % - несовершеннолетних (14-17 лет), хотя временная занятость подростков становится популярной практикой на лето.

Тренд последних лет - профессиональное и эмоциональное выгорание. Светлана Шапорова подчеркнула, что это реальная проблема для всех категорий работников, независимо от возраста и специализации. "Треть респондентов отмечают, что сталкивались с выгоранием хотя бы раз в жизни. Этому одинаково подвержены и те, кто работает руками, и те, кто работает в офисе. Касаемо возраста, есть расхожее мнение, что более взрослые люди не подвержены этому процессу, но наши опросы это не подтверждают. 81 % опрошенных специалистов и руководителей разного возраста подтверждают этот опыт. 61 % считают проблему серьезной, причем среди руководителей проектов этот показатель достигает 74 %. Руководители компаний также часто сталкиваются с выгоранием, что негативно сказывается на эффективности и атмосфере в коллективе", - привела данные директор сервиса по поиску работы и персонала.

Очень важно компании сейчас заниматься и эмоциональным состоянием сотрудников. Многие внедряют профилактику - консультации психолога, стресс-менеджмент, зоны отдыха, гибкий график и удаленная работа.