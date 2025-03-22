82 года боли. Беларусь вспоминает трагедию в Хатыни

Незаживающая рана на сердце Беларуси. Сегодня 82-я годовщина со дня трагедии в Хатыни. 22 марта 1943 года каратели сожгли заживо 149 жителей деревни, из них 75 детей.

Внутренний монолог каждого, кто приезжает в Хатынь, о памяти, скорби и мужестве нашего народа.

Ежегодно мемориальный комплекс в этот день посещают тысячи людей, и в этот раз священную традицию также поддержали белорусы и зарубежные гости. Беларусь помнит - пусть помнит и весь мир!

Напомним о страшных и правдивых страницах истории Великой Отечественной.

Беларусь вспоминает одну из самых страшных страниц своей истории

Это история о скорби и боли нашего народа. И она в сердце каждого белоруса. Время в тихой и уютной деревушке Хатынь остановилось 8 десятилетий назад. На смену размеренной жизни пришли страх и отчаяние.

"В нашей стране память - священна. И мы стараемся ее передавать из поколения в поколение. Потому что для нас это скрепы нашего патриотизма и любви к своей родине. И мы должны ценить то, что сегодня мы живем в мирной стране, - отметила Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси. - Война коснулась каждой семьи. Нет такой семьи в Беларуси, которой бы не коснулась эта трагедия. Люди ценят мир. Самое главное для человека - это мир, это возможность жить, возможность создавать семьи, рожать детей и не бояться за их будущее".

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Мы приходим не только в знаковые даты, как сегодня, в Хатынь и другие мемориальные комплексы, чтобы привлечь внимание всей цивилизованной общественности к трагедиям, которые произошли на белорусской земле, они произошли в отношении мирных людей - стариков, детей и женщин, которые были уничтожены просто так, сожжены по плану "Ост".

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"Хатынь - это символ не только нашей страны, но и всех республик бывшего Советского Союза. Более 40 млн человек уже посетило этот комплекс, лидеры многих стран здесь побывали. Администрация Президента предлагает всем делегациям, приезжающим в Беларусь, встречающимся с Президентом, обязательно здесь побывать. Никто за все время ни разу не отказался, все находятся под большим впечатлением, - прокомментировал Дмитрий Крутой - глава Администрации Президента Беларуси. - Поэтому открывать правду про сожженные деревни, про геноцид, который творился на нашей земле, про фабрику смерти, в которую нацисты превратили нашу республику, десятки карательных операций, более 12 тыс. уничтоженных населенных пунктов, это не будет забыто никогда".

О том, что историческая память - важное условие независимости и суверенитета страны, говорил и наш Президент в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"Мир на земле немыслим без исторической памяти, а созидание - это преемственность исторического пути, это шаг в будущее. Не разрушение и огульное очернение прошлого, а терпеливое эволюционное развитие - вот та идея, которой мы следуем более четверти века. Поэтому все, что мы начали делать для осмысления своего прошлого, его влияния на сегодняшний день и будущее Беларуси, должно продолжиться", - подчеркнул Александр Лукашенко в марте 2023 г. в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Мир и безопасность - самое главное. Это понимают и подчеркивают люди, которые сегодня пришли в Хатынь, чтобы отдать памяти ушедшим ни в чем не повинным землякам. А еще напомнить нам, молодому поколению, как важно уметь выстраивать мосты к взаимопониманию и единству народов:

"Надо ценить жизнь, наслаждаться тем моментом, который у тебя сейчас есть".

"Мы с семьей приехали из Москвы. Мы не первый раз уже в Беларуси. Были в Бресте, детям показывали Брестскую крепость. В этот раз решили приехать сюда, чтобы дети увидели все ужасы трагедии тех времен, которые сейчас тоже, к сожалению, повторяются".

"Это трагедия, которую, в общем-то, невозможно не понять, не осознать и не забыть. И мы считаем, что каждый из нас должен чтить, помнить об этом и никогда не забывать. Мирное небо, оно одно, и оно у нас у всех одно".

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"Важно, чтобы не было войны, важно, чтобы было сотрудничество, чтобы был мир".

"Я в Беларуси живу с 1980 года, уже 45 лет. И первый раз, первое место, которое я посетила, когда приехала в Беларусь, это была деревня Хатынь. И тогда меня и тех, кто меня окружал, просто потрясло увиденное, потому что я родилась в Молдове, и там тоже были следы зверств фашизма, но так, как в Беларуси, это было просто больше, чем потрясение".

"Сегодня мы находимся в Хатыни не только потому, что нам важна память, еще и будущее. Нам важно знать, как будут жить наши поколения. Поэтому я нахожусь здесь со своей дочерью. И важно помнить о сотнях и тысячах людей, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы жили свободно".

С момента трагических событий прошло 82 года, а они по-прежнему глубокая рана на сердце не только белорусов. Внутренний монолог каждого, кто приехал сегодня в мемориальный комплекс, в первую очередь о смелости и мужестве.

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Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Тема Хатыни для меня - еще и очень личная трагедия, потому что здесь представлена и часть моей трагедии - трагедии деревни Глухое Перхурово. Это деревня моих родственников, моей бабушки. Все погибли, кроме тех, кто ушел на фронт. Она и ее брат выжили, и еще пару человек. 120 человек погибло. Для меня это глубокая боль и трагедия. Простить это все, забыть это, невозможно".

"Во-первых, белорусы чтят своих предков, помнят свою историю, и это вызывает уважение, это говорит о зрелости нации. Во-вторых, белорусы видят попытки переписать историю, они видят, как героизируют нацистов, которые творили зверства на территории Беларуси. Они видят, как сносят памятники, они видят, что Европа откатывается к 1941 году. И, конечно, белорусы не хотят этого допустить. Поэтому подобными памятными акциями мы показываем всему континенту, что мы против этого. То, что я увидел сегодня здесь, конечно, на меня произвело большое впечатление", - прокомментировал Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании.

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Марат Марков, министр информации Беларуси:

"Нас сейчас пытаются заставить забыть о том, что мы были победителями в этой войне, что мы сломали хребет фашизму. Для того чтобы эта память от нас не ушла, мы обязаны здесь быть каждый день. Обязаны приводить сюда своих детей, своих внуков. Потому что как только мы потеряем эту память, эта трагедия может повториться. Надо, чтобы люди, которые хотят помнить и хотят чувствовать себя потомками этих победителей, они должны сюда приехать хотя бы один раз в год, послушать эту звенящую тишину, которая, наверное, только здесь присутствует. Почувствуйте ее всем телом, каждой клеточкой своей кожи. И тогда, наверное, мы будем считаться людьми. Если мы не перестанем помнить, значит, все в нашей стране будет хорошо".

У этого преступления срока давности нет. Расследование по факту геноцида белорусского народа продолжается.

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Маршруты памяти в этот день ведут к мемориальному комплексу "Хатынь". Огромный поток людей и десятки тысяч цветов от официальных делегаций, зарубежных гостей, трудовых коллективов и молодежи. Как подтверждение: Беларусь помнит!