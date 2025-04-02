Абухович о действиях Трампа: Это попытка защититься, повысить свой статус в своей же стране

Первая экономическая война имени Дональда Трампа: рухнули биржи, триллионы долларов потеряны. Что стоит за такой инициативой и по какой причине люди начали выходить на улицы в Соединенных Штатах? Об этом в студии "Первого информационного" шел разговор с белорусским аналитиком Юлией Абухович.

"Здесь есть несколько взаимосвязанных процессов. Прежде всего нужно понимать, почему Трамп обложил пошлинами не только своих друзей, но и те страны, с которыми у США торговля развивается не то чтобы очень эффективно", - подчеркнула аналитик.

По ее мнению, эти выходы-демонстрации раскачивают Соединенные Штаты, с их помощью пытаются сделать цветную революцию. И действия президента США - это попытка защититься, повысить свой статус в своей же стране.

Юлия Абухович:

"Посмотрите, как долго ему мешали занять этот пост: в него стреляли, его пытались посадить в тюрьму, пытались засудить. Но он все равно получил этот пост и сегодня проводит данные мероприятия, которые являются защитой себя самого".

По мнению аналитика, неизвестно, удастся ли внутри Соединенных Штатов реализовать сценарий цветной революции.

Чем закончится эта торговля, как ответит весь мир и что это принесет Америке - остается только наблюдать.