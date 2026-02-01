Адаменко: Температура в помещениях и квартирах в сильные морозы будет несколько снижена

Температура в сильные морозы в помещениях и квартирах у граждан будет несколько снижена относительно тех графиков, которые ранее практиковали. Об этом заявил заместитель министра энергетики Беларуси Сергей Адаменко.

Подача тепла в эти морозные дни зависит от температуры окружающей среды, - отметил чиновник. Он пояснил, что службы стараются соблюдать графики подачи тепла, они должны быть плавными, чтобы не было резких перепадов давления и температуры, чтобы это не повредило теплотехническому, теплопередающему оборудованию. "Но с учетом замечания главы государства, мы запланировали снижение температурного графика для того, чтобы не было большой нагрузки на наше оборудование, и мы могли при этом обеспечить социальные условия проживания людей. Конечно, температура в сильные морозы в помещениях и квартирах у граждан будет несколько снижена относительно тех графиков, которые мы ранее практиковали, но это будут все равно комфортные условия. И граждане должны относиться к этому с пониманием. Тепло будет 18 градусов и выше обязательно. Это социальные стандарты".

"К таким морозам, как в начале 2026-го, мы не привыкли, - отметил заместитель министра энергетики. - Наши граждане при этом привыкли, что у нас 22-25 градусов тепла в квартирах. Но это большие нагрузки на оборудование. В нормальных условиях, когда мы зимуем при температуре окружающего воздуха около 0 градусов, нагрузки на наши магистрали, на наше оборудование меньше. Но сейчас, когда температура воздуха достигает минус 20-25, на оборудование станций и тепловых сетей оказывается огромная, непривычная, несбалансированная нагрузка. Мы вынуждены отстраивать режимы, чтобы эту нагрузку сократить, сохранить наше оборудование".