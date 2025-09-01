Академия управления при Президенте Беларуси встретила учебный год во Дворце Республики

1 сентября новый учебный год торжественно встретили во Дворце Республики более полутысячи студентов и преподавателей Академии управления при Президенте Беларуси.

Среди первокурсников 86 золотых медалистов, 63 человека, получивших стобалльные сертификаты, 2 победителя республиканских олимпиад, а также выпускники образовательного проекта "Школа управления".

В программе для них была первая в новом учебном году лекция от ректора академии и торжественное вручение символов вуза - значков и студенческих билетов.

Впервые сегодня открыла свои двери и выставка, посвященная 30-летию присвоения Академии управления высокого статуса "При Президенте Республики Беларусь".