3.41 RUB
3.41 USD
3.54 EUR
ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаТехнологииПроисшествияРегионыКультураЗдоровьеСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Акция "Наши дети": пограничники поздравили воспитанников социально-педагогического центра Дзержинска
Детей Дзержинского социально-педагогического центра с наступающими праздниками поздравили пограничники.
Кроме сладких подарков, сотрудники Госпогранкомитета пополнили учебно-материальную базу детского учреждения. В свою очередь детишки также всегда показывают гостям свою праздничную программу.
В перспективе эти ребята на примере людей в погонах захотят также охранять государственную границу.
Иван Гульба, начальник управления идеологической работы Госпогранкомитета Беларуси:
"Традиционно пограничники Беларуси участвуют в республиканской акции "Наши дети" активно по всей стране, во всех соединениях и воинских частях. Мы оказываем помощь не только воспитанникам учреждений общего и среднего образования, а также детям, находящимся по различным причинам в социально-педагогических заведениях. Стараемся создать радостное настроение нашим детям, детям приграничья, тем, которые в последующем будут в том числе оказывать нам помощь в охране государственной границы".
Президент
Все
Узнали, какой любимый парфюм у Лукашенко - подробности 29 декабря в проекте "Время Первого"
Лукашенко подписал указ о помиловании еще 20 осужденных за экстремистские преступления
Лукашенко: Чтобы правильно определиться в будущей жизни, сегодня надо учиться
Президент Беларуси направил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Индии Манмохана Сингха
Политика
Все
Общество
Все
Акция "Наши дети": пограничники поздравили воспитанников социально-педагогического центра Дзержинска
В Минском международном выставочном центре начала принимать посетителей выставка "Моя Беларусь"
Хоккеисты с подарками навестили пациентов РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии
Мозырь открывает второй день "Марафона единства". Расскажем, что в программе
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все