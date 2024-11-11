Акция "Наши дети": пограничники поздравили воспитанников социально-педагогического центра Дзержинска

"Традиционно пограничники Беларуси участвуют в республиканской акции "Наши дети" активно по всей стране, во всех соединениях и воинских частях. Мы оказываем помощь не только воспитанникам учреждений общего и среднего образования, а также детям, находящимся по различным причинам в социально-педагогических заведениях. Стараемся создать радостное настроение нашим детям, детям приграничья, тем, которые в последующем будут в том числе оказывать нам помощь в охране государственной границы".