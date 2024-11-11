ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаТехнологииПроисшествияРегионыКультураЗдоровьеСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Акция "Наши дети": пограничники поздравили воспитанников социально-педагогического центра Дзержинска

Детей Дзержинского социально-педагогического центра с наступающими праздниками поздравили пограничники.

Кроме сладких подарков, сотрудники Госпогранкомитета пополнили учебно-материальную базу детского учреждения. В свою очередь детишки также всегда показывают гостям свою праздничную программу.

В перспективе эти ребята на примере людей в погонах захотят также охранять государственную границу.

Иван Гульба, начальник управления идеологической работы Госпогранкомитета Беларуси:

"Традиционно пограничники Беларуси участвуют в республиканской акции "Наши дети" активно по всей стране, во всех соединениях и воинских частях. Мы оказываем помощь не только воспитанникам учреждений общего и среднего образования, а также детям, находящимся по различным причинам в социально-педагогических заведениях. Стараемся создать радостное настроение нашим детям, детям приграничья, тем, которые в последующем будут в том числе оказывать нам помощь в охране государственной границы".

Наши детиблаготворительная акцияпограничники

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все