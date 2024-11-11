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Акция "Наши дети" заглянула в SOS-Детскую деревню Марьина Горка

Новогодний марафон добрых дел продолжается. В этот раз самая душевная акция "Наши дети" заглянула в SOS-Детскую деревню Марьина Горка. Здесь на попечении находятся более 48 детей-сирот.

Навестить воспитанников и поздравить с новогодними праздниками приехал министр информации Марат Марков.

Гости и сами ребята из опекунских семей стали не только зрителями, но и активными участниками праздника. Мальчишки и девчонки танцевали, пели, играли, водили хоровод вместе со сказочными персонажами.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

"Осталось такое приятное впечатление, потому что они абсолютно искренние. Вот это, наверное, главное, что хотелось увидеть, и то, что я увидел. Дети, наверное, - это самая большая ценность жизни. И если мы будем именно из этих интересов, из этих ценностей исходить, у нас все будет хорошо и сейчас, и потом. И я бы, честно говоря, хотел бы только одного пожелать, чтобы они всегда только так улыбались".

Наши детиблаготворительная акцияМарат Марков

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