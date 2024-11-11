Акция "Наши дети" заглянула в SOS-Детскую деревню Марьина Горка

"Осталось такое приятное впечатление, потому что они абсолютно искренние. Вот это, наверное, главное, что хотелось увидеть, и то, что я увидел. Дети, наверное, - это самая большая ценность жизни. И если мы будем именно из этих интересов, из этих ценностей исходить, у нас все будет хорошо и сейчас, и потом. И я бы, честно говоря, хотел бы только одного пожелать, чтобы они всегда только так улыбались".