Александр Конопацкий: ВНС - уникальный институт прямого участия граждан в управлении государством

ВНС - уникальная форма и уникальный институт прямого участия белорусских граждан в управлении государством, заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Конопацкий.

Он напомнил, что в Республике Беларусь принята Национальная стратегия устойчивого развития до 2040 года, ключевые ее постулаты легли в основу проекта Программы социально-экономического развития на период с 2026-го по 2030-й год. "Безусловно, на ВНС будет идти речь и о результатах реализации Программы социально-экономического развития предыдущей пятилетки. Главным ее результатом стало повышение благосостояния граждан", - отметил депутат.

Также Александр Конопацкий привел некоторую статистику. Реальная заработная плата выросла в 1,4 раза, что обеспечило каждому гражданину Беларуси достойную реализацию права на труд. Уровень безработицы в стране уже на протяжении нескольких лет не превышает 3 %. К слову, среди молодежи в Евросоюзе уровень безработицы составляет 15,2 %. Благодаря социальной политике, проводимой в государстве, Республика Беларусь входит в число стран с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала и развития человека. Она занимает 65-ю позицию из 193 государств по индексу человеческого развития.