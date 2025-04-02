Александр Маркевич: У России и Беларуси очень большие планы на будущее

У России и Беларуси очень большие планы на будущее. Это подчеркнул в студии «Первого национального» Александр Иванович Маркевич, заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси.

"Нам нужно подумать о том, что мы все-таки вместе с Российской Федерацией. Это исторически так сложилось. В течение долгих столетий мы вместе были в различных государственных образованиях. И сегодня мы строим наше Союзное государство. Весомый путь уже проделан в этом. Конечно, основа этого - наша социально-экономическая заинтересованность. Очень важный момент, что мы вместе строим свою союзную безопасность", - заметил эксперт.

Недавно Россия и Беларусь приняли важный документ, касающийся обеспечения безопасности. Совместная охрана границы и внешней границы Союзного государства. "Взаимодействие в плане пограничной безопасности, охрана воздушного пространства и, конечно, региональная группировка войск - это один момент, - подытожил Александр Маркевич. - Второй момент: у нас очень плотные экономические связи. И то, что не так давно мы говорили: 31 карта по различным направлениям развития экономики, социальной жизни, теперь они успешно освоены. И за 2024 год Россия всегда была, есть и, уверен, будет основным нашим экономическим партнером".

Эксперт подчеркнул - очень важно, что Республика Беларусь - небольшое государство с относительно небольшой по мировым меркам численностью населения, экономическим потенциалом - занимает пятое место среди торговых партнеров России и первое место среди постсоветского пространства.