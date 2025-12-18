3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
Александр Сосновский: ВНС - путь к той демократии, которой в Европе уже нет
Уникальность ВНС состоит в том, что это самый лучший способ и путь получить мандат доверия, который необходим руководителю для того, чтобы управлять государством, считает политолог, главный редактор интернет-издания World Economy (Германия) Александр Сосновский.
Политолог подчеркнул, что это именно то, чего не хватает, например, той же Германии, где запрещены подобного рода собрания, поэтому общество отдалено от выборов руководства от того, как можно повлиять на это руководство, как можно с руководством вообще выбрать того, кого хочется. "Всебелорусское народное собрание - это путь к той демократии, которой в Европе уже нет. С нынешним руководством Евросоюза это невозможно. Хоть мы и говорим, что народ в Европе и в мире все решает, что личность везде является решающим фактором, но сегодня Европа обезличена", - рассказал главный редактор интернет-издания World Economy.
Он заявил, что в Европе есть целый ряд лидеров, которые занимают свои места, но они абсолютно обезличены, потому что кого бы из них ни взять, невозможно отличить, потому что они говорят одним языком. "Чтобы это представить, к примеру, в Молдове или где-нибудь в европейской стране, то для этого нынешняя линейка элиты должна уйти", - считает Александр Сосновский.