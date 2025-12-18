Александр Сосновский: ВНС - путь к той демократии, которой в Европе уже нет

Политолог подчеркнул, что это именно то, чего не хватает, например, той же Германии, где запрещены подобного рода собрания, поэтому общество отдалено от выборов руководства от того, как можно повлиять на это руководство, как можно с руководством вообще выбрать того, кого хочется. "Всебелорусское народное собрание - это путь к той демократии, которой в Европе уже нет. С нынешним руководством Евросоюза это невозможно. Хоть мы и говорим, что народ в Европе и в мире все решает, что личность везде является решающим фактором, но сегодня Европа обезличена", - рассказал главный редактор интернет-издания World Economy.