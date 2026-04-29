Александр Тиханский: Блокировка Оманского залива и Ормузского пролива - два замка на одной двери

Блокировка Оманского залива и Ормузского пролива - это два замка на одной двери, заявил военно-политический аналитик, кандидат социологических наук Александр Тиханский в "Актуальном интервью".

Закрытие водного коридора, считает собеседник, - история с продолжением. Кроме того, что Иран действовал в интересах давления на мировое сообщество и мировую экономику, так еще и Штаты ввели свой "замочек" - якобы контроль пролива и обращение к партнерам по НАТО с предложением открыть водный перешеек.

Александр Тиханский

"Интересно, что в Европе это получило отклик, и сейчас формируется "коалиция желающих" по Ормузскому проливу. Как этот процесс идет и чем он заканчивается, известно, поэтому Европа в роли актера в этом регионе выступать не будет. В проливе ситуация не военная, хотя несет военные риски. Мало того, группировка (авианосца. - прим. news.by) "Линкольна" ранее зашла в воды на 1 тыс. км, а сейчас только на 200 км. Эта ситуация временная, даже еще в силу того, что караул устал. Я имею в виду морально-психологическое и физическое состояние американских военнослужащих", - отметил кандидат социологических наук.

По словам аналитика, вахта у этого рода войск должна длиться на кораблях не более шести месяцев, а сейчас уже пошел восьмой.