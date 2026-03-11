Александр Тиханский: Главная цель Израиля - стереть Иран с лица земли

До ядерной бомбы в ядерной программе Ирану очень долго идти, даже если бросить все ресурсы только на это, надо все равно минимум полтора-два года. Об этом говорят как иранские ядерщики, так и ЦРУ, отметил в "Актуальном интервью" военно-политический аналитик, кандидат социологических наук Александр Тиханский.

Множество экспертов сходятся в одном мнении, что это дело не одного дня, и пока никакой угрозы нет. Но вопрос был другой. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хотел использовать этот момент. "Он не раз говорил об имеющемся шансе полностью покончить с Ираном как с государством, то есть стереть его с лица земли. Для Израиля это основная цель", - заметил военно-политический аналитик.

Но это палка о двух концах - Иран тоже может при определенных обстоятельствах покончить с Израилем. Не слишком ли риски высоки? Но стоит вспомнить слова Трампа, что он самый еврейский президент, который сделает все для благополучия еврейского народа и безопасности Израиля, оставив даже за скобками безопасность США. К слову, Израиль больше всего защищен от иранских ракет (на территории страны имеется два щита - ПВО и ПРО). "А американские базы оказались не такими эффективными в плане ПВО. Эффективность израильского купола по всем ракетам составляет 90 % (то есть только 10 % долетает до Израиля), а у американцев лишь 40-50 % составляет эффективность их противовоздушной и противоракетной обороны", - добавил Александр Тиханский.