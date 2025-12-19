Александр Тиханский: За усилением давления США в Латинской Америке стоят экономические интересы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e46fecdf-0770-406d-85fb-e39352effde8/conversions/d6d039c4-61c7-440e-8371-617be7bd8ef3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e46fecdf-0770-406d-85fb-e39352effde8/conversions/d6d039c4-61c7-440e-8371-617be7bd8ef3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e46fecdf-0770-406d-85fb-e39352effde8/conversions/d6d039c4-61c7-440e-8371-617be7bd8ef3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e46fecdf-0770-406d-85fb-e39352effde8/conversions/d6d039c4-61c7-440e-8371-617be7bd8ef3-xl-___webp_1920.webp 1920w

США усиливают давление в Западном полушарии, стремясь реализовать обновленную Доктрину Монро, которую в политических кругах уже иронично называют "доктриной Донро" в честь Дональда Трампа. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Как отмечает военно-политический аналитик, кандидат социологических наук Александр Тиханский, новая стратегия национальной безопасности администрации Трампа призвана легитимизировать ее текущие политические решения. "Цель ее обычная. Попросту все действия, решения, которые проводятся в политическом плане нынешней администрации Трампа, оформить в документ, который как бы рекомендует и обязывает", - пояснил он.

По словам Александра Тиханского, за риторикой и военными демаршами кроются сугубо экономические интересы. "На сегодняшний день изоляционизм Трампа решает вопросы именно американской накачки, накачки американской экономики деньгами. А их надо откуда-то брать. По его подсчетам с Венесуэлы за 4-5 лет можно выкачать порядка 19 трл долларов. И в этом есть основная цель этой администрации, основная цель Трампа - экономика США", - заявил эксперт.

Однако планы Вашингтона сталкиваются с серьезными препятствиями как на международной арене, так и внутри страны. Военное давление вызвало неприятие в латиноамериканском мире, а внутри США Сенат уже поставил вопрос о законодательном запрете военной интервенции в Венесуэле. "Уже первое такое хорошее противодействие ему оказано, и причем не на международном уровне, а внутри", - отметил аналитик.