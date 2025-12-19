3.71 BYN
Александр Тиханский: За усилением давления США в Латинской Америке стоят экономические интересы
США усиливают давление в Западном полушарии, стремясь реализовать обновленную Доктрину Монро, которую в политических кругах уже иронично называют "доктриной Донро" в честь Дональда Трампа. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
Как отмечает военно-политический аналитик, кандидат социологических наук Александр Тиханский, новая стратегия национальной безопасности администрации Трампа призвана легитимизировать ее текущие политические решения. "Цель ее обычная. Попросту все действия, решения, которые проводятся в политическом плане нынешней администрации Трампа, оформить в документ, который как бы рекомендует и обязывает", - пояснил он.
По словам Александра Тиханского, за риторикой и военными демаршами кроются сугубо экономические интересы. "На сегодняшний день изоляционизм Трампа решает вопросы именно американской накачки, накачки американской экономики деньгами. А их надо откуда-то брать. По его подсчетам с Венесуэлы за 4-5 лет можно выкачать порядка 19 трл долларов. И в этом есть основная цель этой администрации, основная цель Трампа - экономика США", - заявил эксперт.
Однако планы Вашингтона сталкиваются с серьезными препятствиями как на международной арене, так и внутри страны. Военное давление вызвало неприятие в латиноамериканском мире, а внутри США Сенат уже поставил вопрос о законодательном запрете военной интервенции в Венесуэле. "Уже первое такое хорошее противодействие ему оказано, и причем не на международном уровне, а внутри", - отметил аналитик.
Таким образом, несмотря на жесткую риторику и демонстрацию силы, реализация амбициозных планов администрации Трампа в Латинской Америке остается под большим вопросом из-за растущего внутреннего и регионального сопротивления.