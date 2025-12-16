3.68 BYN
Аналитик Абухович о ВНС: Помогает построить процветающую, спокойную, мирную республику
Аналитик Юлия Абухович в эфире "Первого информационного" подчеркнула уникальность Всебелорусского народного собрания (ВНС) как органа, где собираются представители всех слоев общества для обсуждения ключевых вопросов развития страны.
"ВНС - это широкое представительство всех тех, кто является патриотами Беларуси. Это люди от производства, это люди от науки, молодежь, это зрелые специалисты, зрелые граждане Республики Беларусь, которые могут с собственным опытом, поделившись своим мировоззрением, помочь построить ту республику, которую мы хотим видеть в будущем: процветающую, спокойную, мирную, с конструктивными предложениями для всех, кто готов с нами сотрудничать", - отметила Юлия Абухович.
По ее словам, ВНС дает возможность каждому делегату высказаться и защитить интересы граждан. "На ВНС каждый может высказать свое мнение и отстоять интересы тех, кто стоит за делегатами ВНС", - добавила аналитик.