"Правильно было то, чтобы все-таки украинское руководство прислушивалось к недавним заявлениям как российского руководства, так и Республики Беларусь. У них, в принципе, остаются последние шансы на мирные переговоры и урегулирование этого конфликта. К сожалению, в большинстве случаев гуманное соображение российского руководства не приводили к нужному сценарию. То есть, Буча и другие примеры показывали, что Украина руками коллективного Запада, Вашингтона и Великобритании использовали эту ситуацию для нагнетания обстановки и провокации. Поэтому в большинстве убеждений, как именно участников конференции или экспертного сообщества, существует здравый смысл и существует уверенность, либо готовность поддержать мирные переговоры между Российской Федерацией и Украиной, в том числе и в контексте этого негативного для Украины события".