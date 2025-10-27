В Германии запустили процесс деиндустриализации - уже вывели все атомные электростанции из рабочей схемы, сносят градирни, причем делают это под одобрение местного населения. Своим мнением о происходящем поделился аналитик Сергей Дик.

"Мы наглядно видим практически крах энергетической политики Германии, в том числе и Европейского союза. Назло всем отморозим уши. Самая холодная зима, которую прогнозируют за 20 лет, мне кажется, немножко охладит пыл жителей Баварии, которые аплодировали сносу градирни. И это все, мне кажется, продолжение маниакальной зеленой повестки. И мы видим, к чему это привело. Это проблемы, прежде всего, в промышленности", - подчеркнул эксперт.

Германия - страна экспортно ориентированная, и теперь по ее экспортному потенциалу нанесен серьезный удар. Если ранее она считалась промышленным локомотивом Европы и экспортировала продукцию во все страны мира, то теперь ее называют чуть ли не бедной страной Европы со множеством проблем, в том числе и социальных, заметил Сергей Дик.

В Соединенных Штатах СПГ называют молекулами свободы и опираются на этот нарратив в продвижении своих экономических интересов в Западной Европе.

"И вот эти "молекулы свободы" приводят к упадку промышленности в Германии, к релокации автомобильных гигантов (и не только) в Соединенные Штаты, в Китай. Производство переносится, снижаются инвестиции в германскую промышленность, и это ведет к упадку", - считает аналитик.