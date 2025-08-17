Аналитик разъяснила, почему милитаризация во Франции оказалась важнее всего

Почему милитаризация стала священной коровой для Франции и в целом для других европейских государств, пояснила в "Актуальном интервью" аналитик Юлия Абухович.

Как подчеркнула эксперт, такая позиция была прописана на последней встрече президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 27 июля 2025 года. В ходе встречи обсуждалось снижение тарифов. "Чтобы снизить тарифы (а это в любом случае невыгодные Европе отношения, ведь сумма для ЕС неподъемная), они согласились на инвестиции в экономику США и дополнительную милитаризацию Европу", - отметила она.

Причем, как обозначила Юлия Абухович, закупать будут не вооружение собственного производства, хотя до этого только и звучали призывы о необходимости развивать европейский ВПК, усиливать европейскую армию. "Но соглашение с США перечеркнуло все попытки Европы стать доминантой, доказать Штатам, что ЕС состоятелен. Данным соглашением Трамп не то что поставил Европу на колени, а размазал ее", - заявила аналитик.