Аналитик разъяснила, почему милитаризация во Франции оказалась важнее всего
Почему милитаризация стала священной коровой для Франции и в целом для других европейских государств, пояснила в "Актуальном интервью" аналитик Юлия Абухович.
Как подчеркнула эксперт, такая позиция была прописана на последней встрече президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 27 июля 2025 года. В ходе встречи обсуждалось снижение тарифов. "Чтобы снизить тарифы (а это в любом случае невыгодные Европе отношения, ведь сумма для ЕС неподъемная), они согласились на инвестиции в экономику США и дополнительную милитаризацию Европу", - отметила она.
Причем, как обозначила Юлия Абухович, закупать будут не вооружение собственного производства, хотя до этого только и звучали призывы о необходимости развивать европейский ВПК, усиливать европейскую армию. "Но соглашение с США перечеркнуло все попытки Европы стать доминантой, доказать Штатам, что ЕС состоятелен. Данным соглашением Трамп не то что поставил Европу на колени, а размазал ее", - заявила аналитик.
По ее словам, американский лидер указал ЕС, где ее место. "У Трампа сегодня пошлины 50 %, завтра 25 %. Но непонятно, почему ЕС не защищает свои интересы. Или эта договоренность является такой позицией, как у той же Польши, у которой есть проевропейская и проамериканская позиция. А в данном случае чисто проамериканская. Где защита ваших европейских интересов?", - с недоумением выразила мнение Юлия Абухович.