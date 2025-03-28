Аналитик Татищев: У Дональда Трампа есть две цели - одна достаточно благородная

У Дональда Трампа есть две цели, одна достаточно благородная. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев.

Эксперт подробно остановился на том, чего вообще хочет добиться американский президент, повышая тарифные ставки буквально для всего мира, особенно для Китая.

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"У Дональда Трампа, очевидно, есть две цели. Внешняя и внутренняя. Основная цель – это внутренняя цель: вернуть производство обратно в США. Цель достаточно благородная. Дональд Трамп считает, что производство необходимо. Необходимо иметь производство в своей стране. И более того, любым способом, потому что мы видим - американская экономика может понести серьезный ущерб, но, по-видимому, игра стоит свеч, и определенная просадка экономики в краткосрочной перспективе искупается тем, что Америка получит независимое производство внутри страны. Это важно", - подчеркнул аналитик.

Если говорить языком марксистским, капиталист Трамп пытается из деклассированной Америки снова воспитать американский пролетариат.





Вопрос заключается в том, готов ли американский гражданин, американский потребитель стать из потребителя снова производителем.