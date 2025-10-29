3.70 BYN
Аналитик Воскресенский: Санкционные войны напрямую влияют на благосостояние и здоровье населения
Сохранение мира, обеспечение стабильности и переход от слов к конкретным действиям - такие главные приоритеты обозначил Президент Беларуси, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности.
Юрий Воскресенский, политический аналитик:
"Президент предложил прекратить санкционные войны в отношении продуктов питания и фармацевтики, потому что это напрямую влияет на благосостояние и здоровье населения всех стран мира. А в рамках расшифровки понятия "продукт питания", конечно, идет и азотное, и калийное удобрение, потому что, используя эти удобрения, можно обеспечивать гораздо большую эффективность и большую отдачу от сельскохозяйственной экономики своей страны. Второй момент, на котором Президент Лукашенко акцентировал внимание всех гостей и всех дипломатов, присутствовавших на конференции, - это вопрос, связанный с обеспечением эффективной миграционной политики: контроль мигрантов, контроль за перемещением всех этих людей по территории Евразийского континента".