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Аналитики обсудили в Минске, как вернуть слушателей на радио и остаться конкурентоспособными
13 февраля отмечается Всемирный день радио, в пучине FM-волн отчетливо звучит своя статистика и проблематика. Радиостанции должны вливаться в умные колонки. Сегодня этот смарт-спикер вытесняет традиционный радиоприемник.
Тем не менее, слушают "волны" в дороге 62 % радиопользователей-автомобилистов. Привычным FM-волнам наступают на пятки подкасты и стриминги. Как не идти на поводу у веяний, вернуть слушателей на радио и оставаться конкурентоспособными, обсудили люди, которые делают радио. Российские аналитики и IT-специалисты специально для этого приехали в Минск.
"Белорусский уровень радиовещания высокий. Я знаю рынок радио и люблю его. Могу сравнить с другими странами, в том числе постсоветского пространства, где радио отстает на десятилетие. Проблемы есть у любой радиостанции мира, и связано это с тем, что изменилась за последние 15 лет модель потребления аудио", - констатировал основатель исследовательской компании CIS Media Solutions, академик Российской академии радио Михаил Эйдельман.
Генеральный продюсер белорусского радио Антон Васюкевич рассказал, что в условиях санкционного давления Беларусь не имеет доступа к информации, которую ранее предоставляли американские либо европейские партнеры. Но тенденции и кризисные явления, происходящие в радиоотрасли Америки и Европы, белорусы, например, успешно преодолевают, потому что находят новые способы взаимодействия. Беларусь стремится завоевать те сегменты, где радио просто не было представлено. Например, это коммуникация со слушателем.
Мероприятие приурочено к 100-летию Белорусского радио. На мероприятии были обсуждены важные кейсы для развития всей отечественной радиоиндустрии. Напомним, что сегодня это 68 станций, которые еженедельно слушают 1,5 млн белорусов.