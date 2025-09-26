Армейские будни, военные навыки, жизнь в казармах - участники Форума блогеров отправились на полигон

II Форум блогеров проходит в эти дни в Беларуси. В нем участвуют 100 контент-мейкеров из разных регионов нашей страны. Сегодня они отправились на полигон познавать военное дело.

Организаторы постарались, чтобы программа была максимально насыщенная. Уже с самого утра у них были мастер-классы для повышения своего профмастерства. Ведущие медиаэксперты делились своим опытом. Сейчас ребята заселяются в казармы.