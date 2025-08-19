Артамонов: Главная задача Трампа - стать миротворцем, который получит Нобелевскую премию мира

Состоялись переговоры Путина с Трампом, а также Трампа с Зеленским и его европейской группой поддержки. Настроен ли Трамп на мир, заинтересован ли Запад в скором разрешении конфликта в Украине, в программе "Это другое" обсудили с экс-разведчиком, аналитиком, писателем и военным экспертом Александром Артамоновым.

Эксперт выразил сомнение, что данные переговоры приведут к миру. Его тревожит то, что сейчас происходит на линии Белого дома. "Я вижу попытку Трампа повторить логику эпохи Горбачева. В этом нет ничего удивительного, учитывая возраст Трампа (ему 79 лет). К тому же он всегда заявлял себя сторонником линии Рейгана. Как мы помним, Рейган в свое время занимался психологической обработкой Горбачева и всей его команды, - напомнил он. - Трамп открыто исповедует рейганистику".

Александр Артамонов:

"Я не утверждал, что Владимир Владимирович Путин согласится на это, тем более что и Александр Григорьевич Лукашенко, и сам Владимир Владимирович - люди с очень ясным и жестким мышлением".

По его мнению, Трамп использует все доступные ему приемы и старается сделать все возможное, чтобы склонить к этой линии. "Я внимательно следил за его общением с Зеленским, смотрел его заявление, которое длилось около 25 минут. Это общение, вероятно, принесло свои плоды: Трамп подчеркнул, что любит одновременно и русских, и украинцев. В целом понятно, что его главная задача - каким-то образом стать тем самым миротворцем, который получит Нобелевскую премию мира", - считает эксперт.

Это другое | Переговоры Трампа и Зеленского | Тень Аляски | Лукашенко - как ключ к миру? Одной рукой Трамп мирит, второй считает доллары от продажи оружия тем, кого мирит Известно, что Европа в ближайшее время закупит американское оружие для Украины на 100 млрд. долларов, а между Украиной и США будет заключена сделка на $50 млрд по производству дронов. Нужно отметить, что и американские разведданные не прекращали поставлять Киеву. 23 часа назад

Аналитик обратил внимание, что за последние 10 дней Трамп выступал в роли арбитра при подписании соглашения между Алиевым и Пашиняном, тем самым создал серьезную проблему на Южном Кавказе для всех региональных игроков. По его мнению, по этой причине иранский руководитель посетил с визитом Армению, потому что Армения уже заявила, что ее категорически не устраивают планы американцев по размещению частной военной компании и установлению контроля над Южным Кавказом.

Александр Артамонов:

"Как это связано с проблематикой Зеленского и в целом с НАТО? К сожалению, напрямую. Существует американская теория, которую разделяют и в рамках НАТО: если распылить силы российской армии на несколько точек напряжения вдоль границ, это снизит давление на ВСУ. В результате у Зеленского появляется своего рода второе дыхание - возможность переформатировать потрепанные части, пополнить боекомплект и провести другие организационные мероприятия".