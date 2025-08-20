Артамонов: Трампу придется смириться, что Беларусь не будет делать никаких сдвигов в сторону Европы

Какова роль Минска и Александра Лукашенко в переговорном процессе по разрешению украинского конфликта, в программе "Это другое" спросили у экс-разведчика, аналитика, писателя и военного эксперта Александра Артамонова.

По его мнению, по-прежнему сохраняется влияние польского фактора в лице Дональда Туска и других политиков, которые смотрят на Беларусь как на часть своей зоны притяжения. "Польша является основным партнером Трампа в Европе (вспомним про польский порт Свиноуйсьце, который используется для поставок сжиженного природного газа из США). А тот, кто владеет энергетикой Европы, тот фактически владеет Европой. Мы хорошо понимаем, что будут предприняты попытки склонить Беларусь к вхождению в так называемый европейский ансамбль. Трамп будет пытаться вбить клин в Союзное государство и тем самым создать некое напряжение между Минском и Москвой".

Поэтому, считает Александр Артамонов, риторика, что Беларусь когда-то была частью Речи Посполитой, хотя бы частично, но будет использоваться. К слову, что-то подобное уже звучало из Варшавы при молчаливом согласии Вашингтона в отношении Смоленского княжества.

Александр Артамонов:

"Однако я уверен, что Александр Григорьевич - очень тонкий и одновременно жесткий игрок. Он вполне способен трансформировать логику Вашингтона в совершенно ином направлении уже в интересах Минска и Москвы. То, что Беларусь не вступает в конфликт, то, что она является неким арбитром и посредником, одновременно продолжая при этом наращивать вооружение для отражения возможной агрессии, в этом и заключается ее основополагающая роль. Именно этой линии придерживается Лукашенко".