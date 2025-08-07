3.69 BYN
3.01 BYN
3.48 BYN
Ассортимент, просрочка, работа автолавок – профсоюзы Беларуси держат на контроле ситуацию на рынке
Порядка 200 обращений по вопросам на потребительском рынке поступило в профсоюзы с начала этого года. Их количество говорит о том, что ситуация на рынке товаров и услуг стабильная, а единичные проблемные случаи удается оперативно разрешить, в том числе, при помощи профсоюзных общественных приемных.
Среди вопросов, которые поступают в профсоюзы, - наличие и качество товаров, реализация просроченной продукции в отдельных торговых точках, ассортимент и работа магазинов и автолавок в сельской местности. К слову, обращения по вопросам ценообразования единичные.
Татьяна Филимонова, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси: "Наша общественная приемная работает уже год - мы открылись в августе прошлого года. За это время стало очевидно, что такая форма общения действительно востребована и эффективна. Если поначалу, в августе и сентябре, мы еще не до конца понимали, как часто стоит проводить приемы, в какие дни и часы, то теперь ясно: формат раз в неделю с приемом звонков от граждан в течение всего дня пользуется стабильным спросом."
Напомним, обратиться к "народным контролерам" по поводу ситуации на потребительском рынке белорусы могут через общественные приемные каждый четверг с 11:30 до 20:30.
Кроме личного приема замечания и предложения можно отправить в онлайн-режиме и по телефону. Ни одно обращение не остается без внимания - специалисты разбираются с каждой ситуацией, как правило, с выездом на место.