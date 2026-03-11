Атаки США и Израиля только укрепили единство иранцев, считает эксперт Семибратов

"США в настоящий момент проиграли в самом главном. Они проиграли битву за улицу, потому что их ключевая ставка делалась на то, что после первых ракетных авиационных ударов по территории Исламской Республики Иран возникнет мощное протестное движение, которое непосредственно на земле своими силами, своими людьми снесет действующий политический режим. Вместо этого произошла консолидация иранского населения вокруг действующего политического режима. И в этом плане американцы не просто не добились цели, они добились диаметрально противоположного. Если в январе мы еще с вами говорили, что за счет внутреннего протеста смещение политического режима в Тегеране является вполне возможным сценарием, то в настоящий момент без внешней широкомасштабной сухопутной операции добиться смещения Исламской Республики Иран просто невозможно".