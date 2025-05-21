3.71 BYN
3.01 BYN
3.39 BYN
Авдонин: Указ Президента работает на интересы Республики Беларусь
Беларусь открыта для трудовых мигрантов. Но контроль за их пребыванием будет обеспечен. Это предусмотрено указом "О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции".
Документ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Отметим, глава государства не раз обращал внимание, что белорусским предприятиям не хватает рабочих рук, а дружественные страны готовы предоставить трудовые ресурсы.
Это не будет бездумной миграционной политикой. Беларусь, во-первых, заинтересована в специалистах, во-вторых, со всей ответственностью подойдет к надзору за нахождением иностранцев на рабочем месте и вне его.
Что важно, документ определил ответственных в этой сфере. Приезд мигрантов и прежде не создавал накала криминогенной обстановки. Четкие правила контроля обеспечат порядок и в будущем.
Теперь наниматель должен будет назначить ответственных за контроль труда и условий пребывания иностранцев на предприятии, посещать работников предстоит и по месту жительства.
Мигранты должны предоставить доступ в квартиры. В обязанности иностранного работника теперь входит и знание одного из государственных языков, а также строгое следование трудовому договору. В случае несоблюдения его положений контракт с таким иностранцем расторгнут досрочно.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
"Мы в первую очередь должны признать и определить, что данный документ очень глубоко был проработан нашими всеми ведомствами, правительством, представлен главе государства. Но он не является искусственным, он идет от народа, от запросов беженцев и мигрантов, которые прибывают к нам. Мы прекрасно видим, что происходит сейчас в разных регионах мира, на Ближнем Востоке, в Африке, в Восточной Европе, на территории Украины, на территории Польши, стран Балтии. Мы видим, как идет ужесточение политического и полицейского режима в странах Европы, к нам приезжают граждане Европы и остаются. Они готовы работать, инвестировать свои денежные средства. Поэтому важность такого документа заключается в том, чтобы как раз быть гибким государству, быть гибким законодательству, нашим институтам под запросы мигрантов и беженцев, которые готовы работать сейчас в интересах Республики Беларусь".