Авдонин: Указ Президента работает на интересы Республики Беларусь

"Мы в первую очередь должны признать и определить, что данный документ очень глубоко был проработан нашими всеми ведомствами, правительством, представлен главе государства. Но он не является искусственным, он идет от народа, от запросов беженцев и мигрантов, которые прибывают к нам. Мы прекрасно видим, что происходит сейчас в разных регионах мира, на Ближнем Востоке, в Африке, в Восточной Европе, на территории Украины, на территории Польши, стран Балтии. Мы видим, как идет ужесточение политического и полицейского режима в странах Европы, к нам приезжают граждане Европы и остаются. Они готовы работать, инвестировать свои денежные средства. Поэтому важность такого документа заключается в том, чтобы как раз быть гибким государству, быть гибким законодательству, нашим институтам под запросы мигрантов и беженцев, которые готовы работать сейчас в интересах Республики Беларусь".