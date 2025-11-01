Бахтиёр Эргашев: Мир должен научиться жить так, чтобы ценить суверенитет всех стран

III Минская международная конференция по евразийской безопасности, которая была проведена 28-29 октября, - площадка не про принятие конкретных решений, а про то, чтобы голоса были услышаны. В "Актуальном интервью" директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" (Узбекистан) Бахтиёр Эргашев рассказал, какие посылы и основные акценты для себя подчеркнул на этой конференции.

Прежде чем ответить на заданный вопрос, собеседник обратил внимание, что на конференции присутствовала не только так называемая Большая Евразия, но и в целом глобальное большинство, так как были представители и других разных континентов.

"Я скажу, что есть четкое понимание, куда могут и должны идти процессы по формированию новой глобальной архитектуры безопасности и ее составной части в Большой Евразии. Есть понимание и того, о чем говорилось в очень интересной инициативе Беларуси по созданию Евразийской хартии многополярности и многообразия в XXI веке", - подчеркнул директор центра.

Мир должен научиться жить так, чтобы понимать и ценить суверенитет всех стран. Понимать, что необходимо обеспечить принцип равенства для всех стран, вне зависимости от экономического и политического веса.

"Необходимо понять, что безопасность - это неделимое понятие. Не должно быть такой ситуации, когда за счет кого-то обеспечивается собственная безопасность, когда можно позволить забрать чьи-то ресурсы, если они нравятся, когда можешь обвинить во всем что угодно любую страну - потрясти пробиркой с белым порошком или обвинить государство в том, что они "являются" руководителями наркокартелей", - пояснил свое мнение Бахтиёр Эргашев.

Сейчас, как представляется эксперту, Евразия подходит к тому, что понимает и определяет основные составные части новой глобальной архитектуры безопасности, в том числе и евразийской, которая формируется буквально на глазах. "Мы согласовываем, определяем принципы и главные подходы. Если по ним будет консенсус, то пойдем дальше. Ценность этих дискуссий состоит в том, что происходит диалог, в ходе которого идет синхронизация, выработка общей позиции, мнения по принципиальным и ключевым аспектам будущей евразийской архитектуры безопасности", - поделился Бахтиёр Эргашев.